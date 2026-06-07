俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。妹で女優の鈴木夢（19）のデビュー秘話を明かす場面があった。人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。博多大吉は「もともと親御さんが（芸能界が）お好きだったの？」と聞くと、鈴木は「僕に関しては『いないいないばあっ！』っていうNHKの教育番組を凄く楽しそうに見てる僕を見て。踊ってたりしてたんで