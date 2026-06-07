「はちペラ」として親しまれている岐阜県発のアイドル「蜂蜜★皇帝（はちみつエンペラー）」のメンバー４人が５日、岐阜市宇佐の道場で、合気道六段の師範・江崎禎英知事から合気道の所作や護身術の指南を受けた。メンバーは一緒に声を出してストレッチを行った後、正しい歩き方の指導を受け、短刀を持った不審者に対する護身術を学んだ。紅羽（くれは）まりんさん（２６）は「教わった振る舞いを常に意識していきたい」と話