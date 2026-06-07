◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）「８番・二塁」で先発出場している吉川尚輝内野手が第１打席で先制タイムリーを放った。０―０の２回２死から坂本、中山が四球で一、二塁とチャンスメイク。吉川はカウント１―２から外角直球を流し打ち、左前適時打で先制点をもたらした。「打ったのは真っすぐです。二塁から（坂本）勇人さんがいいスタートでホームまでかえってきてくれたおかげで、先