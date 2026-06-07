ヨルダン川西岸のヘブロンにある病院で、父親が生後7カ月の息子サム君の写真を携帯電話で見せる様子＝6日/Mahmoud Illean/AP（CNN）パレスチナ保健省によると、占領下のヨルダン川西岸で5日、イスラエル兵が車に向けて発砲し、パレスチナ人の生後7カ月の男児が死亡した。保健省によると、サム・ファハド・アブ・ハイカル君が両親と一緒に車に乗っていたところ、イスラエル兵がヘブロン近郊でこの車に向けて発砲。ハイカル君は死亡