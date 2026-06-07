「広島−オリックス」（７日、マツダスタジアム）「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」のイベントの一環でマリオが始球式に登場した。ゆったりとしたフォームからベース手前でワンバウンドする投球を披露すると、拍手が送られた。またこの日限定で、各塁のベースが「ハテナボックス」をモチーフとした特別なデザインのものを使用。カープとコラボしたオリジナルグッズの発売も行われるなど、さまざまなイ