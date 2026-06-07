お笑いコンビ「アキナ」の山名文和（45）、吉本新喜劇の宇都宮まき（44）夫妻が7日、大阪市内で山名の初エッセー「しあわせは小走りにやって来る」の出版記念会見、トークショーに出席。仲睦まじいところを見せた。新型コロナ禍真っただ中の20年6月、山名は保護犬の柴犬「おまめ」を飼い始めた。日々の暮らし、散歩など、山名自身の目から見た日常、おまめの目線から見た、感じた世の中をしたためた初エッセイ。「メチャうれし