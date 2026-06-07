歌手郷ひろみ（70）が7日、インスタグラムを更新。高知のファンへ、コンサートに向けての呼びかけをつづった。「これから、高知の新来島高知重工ホールでコンサートだよ！今夜も思い切り楽しもうね」と呼びかけた。⁡その上で「高知といえば...坂本龍馬！！想像以上に大きかった」と龍馬像の前で両手を広げたダブルピースポーズを披露する写真を公開した。この投稿には「高知でのコンサート頑張ってください」などのエー