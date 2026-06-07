後期高齢者（75歳以上）の医療機関での窓口負担割合は1割または2割ですが、現役並みの収入がある場合は3割負担になることが定められています。 さらに、今後は社会保障の財源確保などを背景に「3割負担」の高齢者が増えていく可能性があるといわれています。本記事では、後期高齢者の負担割合の動向を解説しつつ、どのような人が「3割負担」の対象となるかを解説します。 高齢者の「医療費3割負担」をめぐる動き