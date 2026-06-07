【XBOX Games Showcase】 日本時間6月8日午前2時配信開始 XBOXは、現地時間の6月6日、XBOX Games Showcaseの前夜祭となるプライベートイベントXBOX Industry Mixerを開催した。 XBOX Industry Mixerは、業界関係やメディアを招待して行なわれる前夜祭。昨年はXBOX Games Showcase自体がオンラインでの開催となったため2年ぶりの開催となる。 会場はXBOX Games Showcaseが開催され