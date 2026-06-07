【モデルプレス＝2026/06/07】元モーニング娘。の新垣里沙（37）が6月17日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。夫でカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏に、手作りのジェンダーリビールケーキで第1子の性別を発表する様子を公開した。【写真】第1子妊娠の37歳元モー娘。カメラマン夫＆実父にサプライズで性別発表◆新垣里沙、第1子の性別を発表妊娠15週を迎え子どもの性別が判明した新垣は、母親と一緒にジェンダーリビール