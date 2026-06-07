WEST．中間淳太（38）が7日、都内で「中間淳太の満福台湾ガイド」の発売記念会見を行った。中間オススメのショップやスポットが230軒以上掲載された最新ガイドブック。小学4年から6年間、台北市で生活し、以前は台北市の観光アンバサダーも務めていた中間は「僕は台湾にもルーツがありますし、デビューして最初に立った舞台で『日本と台湾の架け橋になる』ってセリフがあるんですよ。それが12年越しにかなった感じで、とてもうれし