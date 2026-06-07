お笑いコンビ、フットボールアワー（岩尾望＝50、後藤輝基＝51）が7日、大阪市の吉本興業本社で単独ライブ「フットボールアワー26」（7月5日＝ルミネtheよしもと、同17日＝なんばグランド花月）の取材会に出席した。2010年以来途絶えていた単独ライブを昨年、15年ぶりに復活。大好評を博し、今年も開催となった。毎年単独ライブを続けてきたのに、15年もブランクができたことに、後藤は「続けといたら良かったというのはホンネ」と