メイプル超合金カズレーザー（41）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。福島で発生したクマ出没についてコメントした。MCくりぃむしちゅー上田晋也から、福島県のクマ被害について聞かれるとカズレーザーは「ルールが変わって、ライフルを使った駆除ができるらしいんですけど、今回は引火の危険性があるから使えなかったみたいな。使う場所も限られているし、麻酔銃を使ったけれども効かなかった、