さきの衆院選などでの高市陣営の“誹謗中傷動画の作成”疑惑をめぐり、国会で議論が紛糾しました。一部週刊誌が公開した高市総理の秘書と動画作成者とのやり取りとされる音声について、野党側は追及を強めています。【写真を見る】高市総理陣営の“中傷動画”疑惑めぐり国会紛糾「有料会員になること 私は拒否」 秘書本人に確認したか問われると「キレられましたよ」【サンデーモーニング】“中傷動画”疑惑「有料音声」めぐり国