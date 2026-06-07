俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。実家の職業を明かし、食生活について語った。食事は自分で作るのかを聞かれると「多少ですけど。もともと埼玉県の農家の出身なので。基本的には新鮮なみずみずしいものを多くいただいていたっていうのもあるんで。そういったものがあればそれで十分っていうところはありますね」と語った。本木が調理、撮影した料理の写真も公開された。