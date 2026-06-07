神宮外苑創建100年の記念イベントとして行われたヤクルト―日本ハム戦で、400勝左腕・金田正一さんの長男で俳優の金田賢一（64）が始球式を務めた。「レプリカ用意しますよと言われたんだけど、家にあるしって」と父が現役時代に実際に着用していた国鉄のユニホームを着用し「今日来てくださったファンの方々の記念になればと。これを見ていただけたのがありがたい」。見事なノーバウンド投球を披露し「（父は）“おまえ、何や