◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)前日は引き分けに終わるも、ここまで4連勝中の巨人。ロッテとの3戦目では序盤に先制に成功しました。対したのは新助っ人ロング投手。シーズン序盤はリリーフ起用となったものの、最近先発転向となった投手です。初回にはノーヒットに抑えられた巨人打線。2回にも2アウトまで追い込まれるも、坂本勇人選手と中山礼都選手が四球を選び、2アウト1、2塁の好機をつかみます。ここ