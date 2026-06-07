お笑いコンビ、フットボールアワーの岩尾望（50）後藤輝基（51）が7日、大阪市の吉本興業本社で単独ライブ「フットボールアワー26」（7月5日＝ルミネtheよしもと、同17日＝なんばグランド花月）の取材会に出席した。2010年以来途絶えていた単独ライブを昨年、15年ぶりに復活。大好評を博し、今年も開催となり、チケットはすでに完売している。後藤は「なかなかテレビとか劇場、寄席とかとは全く別の筋肉を使う。（15年間）やれへん