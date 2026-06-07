［国際親善試合］日本女子 ５−０ 南アフリカ女子／６月６日／YANMAR HANASAKA STADIUM狩野倫久新監督が率いるなでしこジャパンは６月６日、南アフリカと大阪で対戦。開始24秒で先制点を奪ったのを皮切りに、ゴールラッシュを披露し、新体制初陣を大勝で飾った。もっとも、FIFAランキングはなでしこジャパンが５位なのに対し、南アフリカは58位。力の差は大きく、172キャップ目をマークした熊谷紗希は「相手のレベルで言うと、