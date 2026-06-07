歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。涼し気な肩出しワンピース姿を披露し、若々しい美貌に反響が集まっている。【写真】「なんで年取らないの？」若々しい美貌に反響！肩出しワンピ姿の前田愛前田は「先日 ついに 夏ワンピース始めました」と書き出し、両腕を出した淡いピンクのワンピースをまとった姿をアップ。「水分補給と日焼けに 気をつけなくてはならない季