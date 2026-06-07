【北京＝照沼亮介、台北＝竹内誠一郎】中国の自動車メーカーがハイブリッド車（ＨＶ）の開発に注力している。人工知能（ＡＩ）を活用し、燃費や走行性能を高めた新型車導入の動きも出てきた。トヨタ自動車を始め、中国市場でＨＶは日本勢の「牙城」となっていたが、中国勢がどこまで食い込むかが焦点となりそうだ。「わずかに優れる」「トヨタを超えたいと願ってきた」国有自動車大手・重慶長安汽車のＨＶ開発責任者、閻博文