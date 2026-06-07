◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に大勝し、連勝で同戦の連勝を5に伸ばした。先発の山本由伸投手（27）は8回2安打1失点の好投で今季6勝目。デーブ・ロバーツ監督（54）は投球内容を絶賛した。初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続でアウトを重ねた。直球