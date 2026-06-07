曇り空の下、街を歩く人々＝７日午後０時５０分ごろ、ＪＲ桜木町駅前気象庁は７日、関東甲信、東海の各地方が梅雨入りしたとみられると発表した。関東甲信では平年と同じで、昨年より１６日遅い。横浜地方気象台によると、県内は７日、湿った空気の影響で朝から雲が広がり、昼過ぎから次第に雨となる見込み。８日も雨後曇りと予報している。