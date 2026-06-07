ＷＥＳＴ．の中間淳太が７日、都内で自著「中間淳太の満福台湾ガイド」発売記念会見を開催し、アイドル活動の原点について語った。小学４年から６年間にわたって台湾・台北で過ごした中間。「ＫｉｎＫｉＫｉｄｓ（現・ＤＯＭＯＴＯ）」が台湾公演を行ったときに現地で募集されていたジュニア生のオーディションに応募し、現在の事務所入所につながった。当時はアイドルについてよく分かっておらず、ＫｉｎＫｉＫｉｄｓのこ