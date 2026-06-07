山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）のエンゼルス戦で８回２安打１失点の快投を演じ、６勝目をマーク。初回にバント安打と中堅パヘスのグラブを弾く適時三塁打で先制点を与えるが、９得点の大量援護もあって２回以降は降板する８回まで無双の?パーフェクト投球?を披露。試合後は「初回に球数も多くなったけど、その裏に逆転してもらって冷静に１イニングずつ投げていくことに集中した。結果的に球数少なく８回まで行けた