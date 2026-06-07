女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める６日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストのタレント・クリス松村から“説教”された。松村が最近、愛用していたガラケーを“卒業”したという話題で、最近はコンサートのチケットなどがスマホのデジタルチケットになっていることに触れ「コンサート行きたいと思うとガラホ（ガラケー型スマ