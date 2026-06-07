大相撲の安青錦（２２＝安治川）の大関昇進祝賀会が７日、都内のホテルニューオータニで開催された。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）、横綱大の里（二所ノ関）ら約１１００人が参加した。安青錦はカド番で迎えた夏場所を左足首のケガにより全休。関脇として迎える７月の名古屋場所で１０勝以上を挙げれば、１場所で大関に復帰できる。壇上で八角理事長は、安青錦に対して「残念ながら夏場所を