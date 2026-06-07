◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（７日・神宮）国鉄時代にエースとして活躍した４００勝投手・金田正一さんの長男で俳優の金田賢一が試合前の始球式に登場した。見事なノーバウンド投球を披露し、「父が生きていれば這ってでもやったんじゃないかと思います」と振り返った。この日の背番号３４のユニホームは故人が国鉄時代に着用していたもの。「国鉄最後の時以来、人様に見ていただいていないので、き