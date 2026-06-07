「昔より痩せにくくなった」「食事に気をつけても体重が落ちない」――そんな悩み、ありませんか？実は、その背景に〈脂肪肝〉が隠れていることも。 脂肪肝改善のカギになるのが、血糖値を急上昇させないこと。今回は、肝臓の名医・栗原毅先生に、痩せやすい体づくりにつながる食べ方のコツを教えていただきました。＞＞「ダイエットで痩せない」お酒を飲まない人の新脂肪肝が増えてるって知ってる？血糖値の急上昇が脂肪の増加