かがわビジネスアイデアコンテスト2025最終発表会 日常の中にあるひらめきからビジネスプランを組み立てる「かがわビジネスアイデアコンテスト i-Con 2026」の募集が始まりました。 「かがわビジネスアイデアコンテスト i-Con 2026」は、香川県が整備したオープンイノベーション拠点Setouchi-i-Baseが2025年から開いているものです。 ビジネスモデルの完成度よりも、発想を広げることを大切にしているのが