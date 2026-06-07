◇明治安田J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦福島―琉球（2026年6月7日とうスタ）J3福島のFW三浦知良（59）がホームの琉球戦に先発出場し、前半21分にピッチを退いた。今季はゴールなしに終わり、自身がJ2横浜FC時代の2017年3月12日にマークした「50歳14日」のJ最年長得点記録の更新はならなかった。今季4度目の先発出場。センターフォワードで前半21分までプレー。20分にはカウンターのチャンスで、ゴール