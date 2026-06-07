ホルムズ海峡の封鎖から既に3か月。ナフサ不足で指摘される「流通の目詰まり」にどう対応すべきなのでしょうか。買い占めを規制する政府の介入について、高市総理は否定的な考えを示しました。【写真を見る】店頭から消える“色彩”…ナフサ問題「流通の目詰まり」野党は“買い占め”に政府介入求めるも高市総理は否定的補正予算めぐり論戦、ガソリン補助金見直しの行方は？【サンデーモーニング】終わらぬ“ホルムズ危機” ナ