お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が、7日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。俳優田中圭（41）が5月にオーストラリアのメルボルンで開催されたポーカーの大会で、賞金約1260万円を獲得したことについてコメントした。田中の奮闘ぶりをオンラインで見ていたという“ポーカー最強芸人”とも言われるアントニーは「もう幸運というか。やっぱりスターなんだな。生まれ持った運の量が