元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。2025年の出生数がこの10年で過去最少を記録したことについてコメントした。番組では日本の出生数が10年連続で減少を続け、昨年は過去最少数だったことについてニュースとして伝えた。気になるニュースとしてこの日の出演者が注目し、MCくりーむしちゅー上田晋也は「中川さんも同じく、出生数」と尋ねた。中川は「今32歳