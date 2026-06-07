バレーボール男子日本代表は7日、ネーションズリーグ予選ラウンド第1週が行われる中国に向け、主将の石川祐希（30）や約2年ぶりの代表戦となる西田有志（26）らが羽田空港から出発した。【写真で見る】バレー男子日本代表の出発の様子主将の石川は「ここから代表の試合が始まると思うと非常に楽しみです」と話し、ロサンゼルス五輪の出場権のかかるアジア選手権（9月）前の公式試合に、「常にイメージしながら、そこで勝つためのネ