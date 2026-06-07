大相撲の大関・安青錦（22＝安治川部屋）の昇進披露宴が7日、東京都内のホテルで開かれた。八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）、大の里（26＝二所ノ関部屋）ら約1100人が出席。母国・ウクライナの国歌斉唱も行われ、安青錦は「凄くたくさんの人に来ていただいて、凄くうれしい気持ちもある。これから土俵の上で恩返しできたらいい」と感謝を込めた。23年秋場所で初土俵を踏んでから猛スピードで番