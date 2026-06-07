東京・赤坂の山王病院の堤治名誉病院長（76）が7日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演した。天皇陛下と皇后雅子さまのご成婚記念日である9日に、愛子さまご誕生までの約300日間のドキュメンタリーやエピソードをつずった著書「堤ノート」（小学館）を出版する。堤医師は、2001年（平13）に当時皇太子妃だった雅子さまの出産の主治医を務めた。パーソナリティーの生島ヒロシ（75）が注目したの