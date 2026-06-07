日本時間12日に開幕するサッカーW杯北中米大会を控え、6日放送のNHK BS1「スポーツ酒場“語り亭”」（後9・00）では、森保ジャパンを特集した。2002年日韓大会で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏（71）、元日本代表DF中澤佑二氏（48）、FW佐藤寿人氏（44）らがゲスト出演し、初戦のオランダ戦に向けた展望を語った。中澤氏はスタメン予想で、三笘薫が欠けた左ウイングバックに鈴木淳之介を指名。「自分が守備の人間だっ