２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、６月６日、自身のブログを更新。歯の治療について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ」「私の場合、舌の移植した側（左の皮弁）の圧が、どうしても普通以上に、奥歯に