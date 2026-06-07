元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。好きだった人の顔を嫌いになった瞬間に忘れちゃうと明かした。2週連続ゲスト出演のクリス松村と赤裸々恋愛トークを展開。田中はその流れで「私ね、忘れちゃうの。好きだった人の顔も嫌いになった瞬間に」と明かした。「顔を忘れちゃうの。本当に出てこない。真っ白。へのへのもへじみ