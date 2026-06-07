国際ボクシング連盟（IBF）世界フライ級タイトルマッチで2度目の防衛を果たした矢吹正道（緑）が試合から一夜明けた7日、愛知県常滑市内で記者会見した。主導権を握りながらKOできなかった展開を反省しつつ「もっと引き出しを増やす練習をしていく。次はいい内容で勝ちたい」と前向きに語った。次戦については「10〜12月くらい。チャンピオンと闘えれば誰でもいい」と話し、同じ興行でIBF世界スーパーフライ級新王者となったア