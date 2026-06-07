「富士総合火力演習」の視察で、自衛隊員らに声をかける小泉防衛相（中央）＝7日午後、静岡県の東富士演習場陸上自衛隊は7日、静岡県の東富士演習場で国内最大の実弾射撃演習「富士総合火力演習」を実施した。年に1回の演習で従来と同様に火砲や戦車を投入し、離島での作戦場面を展開。敵に侵攻されてから反撃する一連の流れを披露した。ウクライナや中東での戦闘で重要性を増すドローンへの対処も盛り込んだ。大分県日出生台演