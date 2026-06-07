俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。昨年迎えた還暦について語った。本木が昨年、還暦を迎えたことにMCの加藤浩次が驚くと「それはもう化粧塗りたくってごまかしてますから。はがせば普通のおじいさんです」と話し、笑いが起きた。還暦を迎えた記念に家族に「プレゼントはいいから一人旅してもイイですか？」とお願いをしたという。加藤が「奥さんと一緒に行けばいいじゃな