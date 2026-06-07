ガソリン補助金の見直しが始まっています。そもそもガソリン補助金の仕組みはどうなっているのでしょうか。【写真を見る】中東情勢悪化で高騰続くガソリンへの補助金…一律補助の“公平性”に疑問の声も財政負担増加の裏で専門家は「変革のきっかけにすべき」【サンデーモーニング】日本の倍以上の国も補助金で“G7最安”に中東情勢の悪化によって高騰するガソリンへの補助金。レギュラーガソリンの店頭価格が170円程度になる