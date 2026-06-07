◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)巨人とロッテの3戦目で解説をつとめているロッテの前監督・吉井理人さん。ソト選手の応援歌の印象について語りました。連日レフト側の応援席から大声援を送っているロッテファン。この日「5番・ファースト」でスタメン出場しているソト選手が打席に立つと、ピッタリ合った手拍子とともに、ソト選手の応援歌を歌い始めました。独特なメロディーで威圧感を感じさせるこの“魔曲