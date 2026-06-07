栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、殺害された女性の息子2人を襲った強盗殺人未遂の疑いで、指示役とみられる夫婦を再逮捕しました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は5月14日、実行役の少年らとともに上三川町の住宅に押し入り、殺害された富山英子さん（69）の長男と次男の頭などをバールで殴りケガをさせたとして、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されました。この事件を巡っては、実行役の少年4人と竹前