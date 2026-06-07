TBS浦野茅良アナウンサー（24）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。出生数がこの10年で過去最少だったニュースにコメントした。日本の出生数がこの10年で減少を続けて、2025年は過去最少を記録したニュースを取り上げた。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「浦野さんはこれ、どう思ってる」と質問。浦野アナは「私はちょっと角度が違うんですけれども、VTRで外国人の出生数が上がっている、ってありま