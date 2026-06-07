Bリーグは、5月21日から24日までの4日間にわたり、フィリピン・マニラのSM Megamallでファンイベント「B.LEAGUE FINAL WEEK in MANILA 2026」を開催した。 同イベントは昨年に続き2年連続の開催で、「日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）」の記念事業として実施。バスケットボール熱の高いフィリピンで、スポーツを通じた両国の交流や相互理解、さらなる友好関係の強化を図る機会となった。