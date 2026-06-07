毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。6月7日（日）の放送は、桝太一と行く千葉県八街市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！日本テレビにアナウンサーとして16年勤め、2022年に退社後は、同志社大学ハリス理化学研究所 助教としての道を歩み始めた桝。退社後もテレビ出演は続けており、研究者