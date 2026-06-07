ソフトバンクは7日、大関友久投手（28）の出場選手登録を抹消した。5日の敵地DeNA戦に先発し5回10安打8失点で4敗目を喫していた。翌6日には倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターと外野エリアを一緒に歩行し話し合っていた。同コーチは「体の状態、球の出力も含めて、もう1度見つめ直した方がいいので」と説明した。代わって中村稔弥投手（29）が今季初めて1軍登録された。現役ドラフトで加入しファームでは先発として9試